Una de las noticias que más dio de qué hablar a nivel deportivo en 2023 fue cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y María José Alcalá, del Comité Olímpico Mexicano, presentaron una carta de intención postulando a Mexico como candidatos a organizar unos Juegos Olímpicos.

Hasta ahora no se especificó la ciudad o ciudades que pueden albergar la justa, ni tampoco para cuándo sería, aunque es factible que dicha postulación sea para 2036 o 2040.

Ante la magnitud de esta noticia, en Tercer Grado Deportivo se encargaron de analizar si México en verdad puede ser sede de unos Juegos Olímpicos, por segunda vez en la historia.

Yo cuando vi la fotos del Sr. Ebrard y María José Alcalá en Suiza, dije esto es de risa. No estamos para hacer unos juegos olímpicos, no podemos.

Por su parte, Javier Alarcón mostró lo contradictorio que fue el anuncio, ya que Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, dio un rotundo "no" para la realización de unos Juegos Olímpicos en México. Es una locura totalmente, porque además esto lo presentas como proyecto país. Y tiene que estar la IP, los tres poderes, tiene que estar el presidente avalando, no dijo nada. Ana Gabriela tampoco dijo nada, al contrario.

David Faitelson, Majo González, y el propio Alarcón coincidieron en que lo hecho por el gobierno mexicano tiene tintes de ser más una campaña política para ganar adeptos de cara a la elecciones presidenciales de 2024.

La verdad qué bueno que le damos importancia al tema, pero es una farsa, no va a ningún lado. Los dineros no dan. No hay aeropuertos, no hay conectividad. ¿Qué ciudad lo podría hacer? Solo la Ciudad de México y el 90% de las instalaciones faltan. Alarcón