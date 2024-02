Terry Killens, Primero en la Historia en Jugar y Arbitrar un Super Bowl

Terry Killens hará historia en la NFL al ser la primera persona que disputó un Super Bowl como jugador y que además participó como árbitro en otro. Fue en la la edición XXXIV cuando saltó a la cancha con los Tennessee Titans, mientras que el domingo estará en el emparrillado del lado de los silbantes.

Killens, árbitro de la NFL desde el 2019, será parte del grupo de oficiales que estará encabezado por Bill Vinovich, que sancionarán el duelo entre los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers el próximo domingo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, en el Super Bowl LVIII.

Es un gran logro. Es la culminación de un arduo trabajo y la dedicación que he puesto. Es una recompensa y un gran agradecimiento a todas las personas que me han ayudado en el camino y que me dieron estas oportunidades