Tigres Remonta y Está en Semifinales; ¿Habrá Clásico Regio en Semifinales de la Liga MX?

Luego de que se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga MX, parecía que al menos una de las llaves estaba definida. El cruce entre Tigres y Xolos estaba prácticamente sentenciado, pues el conjunto de Tijuana se impuso 3-0 en territorio fronterizo. Ese resultado obligaba a que los pupilos de Guido Pizarro anotaran tres goles para evitar la eliminación.

Noticia relacionada: América Está Eliminado; Monterrey es el Primer Semifinalista del Apertura 2025 de la Liga MX

Lo que parecía imposible al final sucedió. En cuestión de 40 minutos, Tigres anotó los tres goles que necesitaba para avanzar a semifinales. Por si fuera poco, en el segundo tiempo el cuadro local amplió su ventaja con dos goles y sentenció la eliminatoria. Las anotaciones de este partido fueron obra de Nicolás Ibáñez, doblete de Juan Brunetta, uno más de Ozziel Herrera y el quinto lo puso Juan Pablo Vigón.

¿Puede haber Clásico Regio en Semifinales de la Liga MX?

Existe la posibilidad de que Tigres y Rayados se vean las caras en las semifinales del Apertura 2025. Habrá Clásico regio en la Liguilla, esto siempre y cuando Chivas consiga eliminar a Cruz Azul en los cuartos de final. En caso de que eso suceda, los dos equipos de Nuevo León disputarán una de las semifinales, mientras que Toluca se mediría al Rebaño Sagrado.

Video: Alberto Lati Afirma Que Atlante Entendió que la Única Forma de Regresar a la Liga MX Es Comprando Una Franquicia

Sin embargo, si al final es Cruz Azul quien consigue su pase a las semifinales del torneo, entonces Toluca se enfrentaría a Monterrey y Tigres se mediría a La Máquina. Dicho escenario dejaría abierta la posibilidad para que se dé el Clásico Regio en la gran final del futbol mexicano, algo que ya sucedió en el año 2017.

Noticias recomendadas: