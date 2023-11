'Hay Mucha Mediocridad en la NFL': Tom Brady

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL y campeón de siete Super Bowls, dijo que en la liga "hay mucha mediocridad".

Creo que hay mucha mediocridad en la NFL de hoy. No veo la excelencia que vi en el pasado. Creo que el entrenamiento no es tan eficiente. No creo que el desarrollo de los jugadores jóvenes sea tan bueno como antes.