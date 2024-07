El Caso de la Jinete que Se Pierde Juegos Olímpicos París 2024 por Maltrato Animal

La jinete inglesa Charlotte Dujardin informó que no competirá en los Juegos Olímpicos París 2024, ya que se encuentra en medio de una investigación por presunto maltrato animal.

De acuerdo con la agencia británica PA, los hechos ocurrieron hace cuatro años, y en un video se observa a la multimedallista olímpica golpear a un caballo con un látigo, mientras se encuentra en una clase con un alumno.

La deportista reconoció los hechos y los catalogó como "un error de juicio".

La organización Horses fue la encargada de solicitar la investigación contra Charlotte Dujardin por el video que recientemente se viralizó y en el que se observa a la atleta golpeando con un látigo al caballo de uno de sus alumnos durante una sesión de entrenamiento.

Por su parte, Dujardin reconoció que sus acciones estuvieron "fuera de lugar".

Charlotte Dujardin, Britain's joint-most decorated female Olympian, has been provisionally suspended & will not compete at Paris 2024.



This video has emerged of the dressage star which she said showed her 'making an error of judgement'. pic.twitter.com/PQ9rPQTD04