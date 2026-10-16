Seguridad

Destruyen Más de 25 Toneladas y 31 Mil Litros de Precursores Químicos en Durango

Las acciones estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional

Destruyen Más de 25 Toneladas y 31 Mil Litros de Precursores Químicos en DurangoLas autoridades también destruyeron mil 246 objetos como bidones, tambos, costales y cajas. Foto: FGR.

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