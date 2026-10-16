La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la destrucción de 31 mil 857 litros de precursores químicos y sustancias nocivas, además de más de 25 toneladas de estos materiales, relacionados con distintas investigaciones.

El procedimiento estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Durango, aunque se realizó en el Estado de México, con la participación de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), peritos de la institución y personal especializado.

Durante el procedimiento también se realizó la destrucción de mil 246 objetos relacionados con los delitos investigados, entre ellos bidones, tambos, costales y cajas utilizados para almacenar o contener los materiales.

La diligencia contó con la presencia de un representante del Órgano Interno de Control (OIC), quien verificó la legalidad del proceso, incluida la identificación, el conteo y el pesaje de las sustancias, así como su disposición final.

La Fiscalía señaló que estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para fortalecer las investigaciones, desmantelar estructuras del crimen organizado y debilitar sus cadenas de suministro.