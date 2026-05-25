Muere Hombre al Atragantarse Mientras Cenaba en Taquería de Gómez Palacio

Un hombre de la tercera edad de 71 años murió mientras se encontraba cenando en un puesto de tacos en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

Una llamada de emergencia al 911 ingresó alrededor de las 23:30 horas del pasado 22 de mayo donde se solicitaba la presencia de los paramédicos en una taquería ubicada sobre la avenida Victoria, elementos de Cruz Roja arribaron al lugar para revisar al adulto mayor y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor, identificado como Francisco se encontraba cenando cuando presuntamente se ahogó con su comida y cayó al suelo.

El cuerpo del hombre de la tercera edad fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para que se le practicara la necropsia de ley.

Muere hombre de 76 años cuando iba a dejar el lonche a su esposa

Hombre de 76 Años Falleció Cuando Iba a Dejar el Lonche a su Esposa

Un hombre de la tercera edad perdió la vida la mañana del 17 de marzo mientras caminaba por calles de la colonia Las Margaritas en Torreón. El adulto mayor se desvaneció cuando se dirigía a llevarle comida a su esposa, quien trabaja como empleada doméstica.

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Familiares señalaron que el adulto mayor había estado hospitalizado días antes debido a problemas de salud relacionados con fibrosis pulmonar. Tras el reporte al sistema de emergencias, paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar, aunque confirmaron que ya no contaba con signos vitales.