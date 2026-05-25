Muere Hombre al Atragantarse Mientras Cenaba en Taquería de Gómez Palacio

Un hombre de la tercera edad murió mientras cenaba en una taquería ubicada en la avenida Victoria en Gómez Palacio.

Muere Hombre al Ahogarse Mientras Cenaba en Taquería de Gómez PalacioFoto: N+

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Tragedia en Gómez Palacio: un hombre de 71 años muere ahogado mientras cenaba en una taquería. Descubre más sobre este lamentable incidente.

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