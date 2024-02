¿Debo pagar impuestos al SAT si abrí una cuenta de OnlyFans?

El Servicio de Administración Tributaria () es la principal dependencia que monitorea las finanzas personales de las personas físicas y morales (empresas). Cada año, los contribuyentes deben presentar su declaración de impuestos donde expliquen los gastos y egresos que tuvieron durante dicho periodo.Aunque existen muchas opciones para deducir, siempre hay una duda respecto que sí y que no debe declararse al momento de: una de éstas es la plataforma OnlyFans donde millones de personas obtienen ingresos en su cuenta bancaria.Si tienes una, aquí; toma nota y que no te agarren desprevenido.https://twitter.com/SATMX/status/1211861122233458689?s=20La dependencia está prestando mucha atención a los pequeños comercios y emprendedores online con el principal objetivo de detener la evasión fiscal y el lavado de dinero. Dado que los pagos de tu OnlyFans caen en una cuenta bancaria, éstos son considerados como fiscalizables.Dicho en otras palabras, al no ser ingresos de nómina, debes comprobar el origen de los depósitos y, por lo tanto, declarar los impuestos correspondientes.https://youtu.be/pof5OL_OjNkLa mayoría de los las personas que obtienen sus ganancias de internet están dados de alta en Hacienda bajo el régimen de ingresos por medio de plataformas tecnológicas. Por ello, es importante que declares el dinero que ganas de OnlyFans para evitar cualquier tipo de multa con el SAT.