AMLO Se Lanza contra Proyección Económica del FMI y Asegura que el 'Humanismo Mexicano' es Mejor

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, López Obrador criticó que el FMI considere que el crecimiento económico de Argentina será superior al de México, "cuando fue el causante del desastre económico de Argentina y ahora como si nada se sitúan como árbitros, jueces que deciden sobre lo que va a suceder hacia el futuro"

El Presidente reconoció que existe relación con tanto con el BM como con el FMI, "pero nuestra política económica es autónoma, es definida por nosotros y aquí se aplica una agenda de acuerdo a la realidad del país".

Ellos en su agenda, durante el periodo neoliberal, no estaba el combate a la corrupción, a la pobreza; no estaba en la agenda del FMI aumentar el salario de los trabajadores, no estaba crear empleos. ¿Qué estaba en la agenda del FMI? Las privatizaciones.