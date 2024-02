Aquí puedes vender tus billetes y monedas antiguas

Los sitios de compra-venta en internet son los más usados para ofertar las piezas | Foto: Pixabay

¿Dónde puedo vender mis piezas coleccionables?

La compra y venta de monedas coleccionables se ha vuelto un tema popular en las redes sociales. Los aficionados a la numismática están en constante búsqueda para adquirir piezas raras para seguir aumentando su colección.Sin embargo, las personas a veces no se dan cuenta del valor real de las monedas y billetes y no logran dar un precio aceptable por las mismas.Si estás pensando en deshacerte de tus piezas coleccionables , pero no sabes dónde te las pueden comprar, toma nota de estos consejos.A pesar de que las redes sociales son sitios en los que se frecuentan los billetes y monedas antiguos, no es recomendable por las pocas medidas de seguridad tanto de los compradores como de los vendedores. Por ello, las páginas de e-commerce son una alternativa, al menos, para que des a conocer tus piezas antiguas.Asimismo, existen en la Ciudad de México () dos sucursales donde puedes tasar y vender las monedas y billetes:y en; ambas se encuentran en el Centro Histórico.https://youtu.be/mhXgN3N3vTMCabe destacar que estos sitios son especializados en la numismática, por lo que recomendamos antes ir con un valuador para que te de una segunda opinión respecto al precio de las monedas y billetes que vayas a vender. De lo contrario, será difícil una buena oferta por tus piezas en estos lugares por el grado de expertise que se necesita.