Así puedes ahorrar hasta 156 mil pesos con puras monedas de 10 pesos

Foto: Adobe Stock

¿Cómo es el reto de ahorro?

Si estas buscandote decimos de una técnica sencilla que solo consiste en abonar una o máscada día hasta obtener 156 mil pesos.Ahorrar es un hábito necesario en la vida para mejorar las finanzas personales y contar con un refuerzo en caso de tiempos de crisis económica. Está práctica es necesaria aprenderla desde que se es pequeño. Sin embargo, nunca es tarde para empezar a formar este hábito y acostumbrarse a dirigir parte de tus ingresos en un fondo para el futuro. Te decimos de una técnica para ahorrar que resulta fácil de seguir, no le duele a tus bolsillos y que después de tiempo puede ser muy redituable para pagar un viaje, deudas, servicios y hasta el enganche de un auto nuevo.De acuerdo con la) la forma más fácil de empezar a ahorrar es comenzar con pequeñas cantidades que no te generen una afectación económica. De esta forma existen muchos métodos de ahorro como tandas o incluso el reto de las 52 semanas . Sin embargo, luego estos puedes ser un poco difíciles para los jóvenes que no tienen un ingreso fijo regular. En este caso hay otros métodos que incluso sin una cantidad de pesos definida si puede ser más fácil y conseguir dinero hasta más rápido.El reto consiste en llenar botellas de 5 litros o incluso garrafones, depende de tu disciplina, y fijarte una meta temporal sobre cuánto tardarás en llenarla. Puede que sea a dos meses y llenarla con puras monedas de 10 pesos . Toma en cuenta por ejemplo que una botella de un litro tiene una capacidad aproximada de 5 mil 200 pesos en monedas de 10 pesos. Por ejemplo, una botella de litro y medio tiene una capacidad de 7 mil 800 pesos. Si quieres más reto y más metas, pues una de dos litros se llena con 10 mil 400 pesos aproximadamente. Si ya quieres y con todo o nada, un garrafón puede guardar hasta 156 mil pesos.Para ello cada que llegue una moneda de 10 pesos tendrás que ponerla en la botella. Ya sea que pongan una al día, o bien unas cuatro un día en especial. De esta manera no inviertes grandes cantidades y obtienes un ahorro según tu plazo.La única regla que existe en dicho reto es que no puede pasar un día sin que deposites al menos una moneda de 10 pesos a tu alcancía . también para que sea mas fácil contarlas y que siempre puedas tener un control no metas monedas de otras denominaciones. Te recomendamos que escribas con un plumón el objetivo de tu ahorro. Ya sea para tu boda, unas vacaciones, o algún capricho.También para ello puede resultarte útil reducir tus "gastos hormiga" como lo son el comprar tu café todos los días, pagos de estacionamiento, viene viene u otros pequeños gastos inesperados que terminan por afectar al final a tu cartera.