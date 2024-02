Así puedes cambiar tus monedas por billetes en el banco

Foto: Adobe Stock

Requisitos

Si rompiste la alcancía, tienes monedas , o mucho, puedes acudir a cualquiery solicitar que te cambien tuspor. Estos son lospara que te lo hagan válido.Existen monedas que se encuentran en proceso de retiro, que están deterioradas, que han salido de circulación y que puedes solicitar que te las intercambien por su equivalente. De acuerdo con el Banco de México (Banxico), estos son los requisitos para solicitar el cambio por otros de diferente denominación en cualquier institución bancaria.En caso de que no tengas una cuenta bancaria, o que vayas a un banco que no es el que maneja tu cuenta, puedes cambiar tus monedas y billetes siguiendo los siguientes criterios:- Ningún banco te puede negar el servicio, no es necesario que tengas una cuenta para que puedas realizar este trámite.- Puedes cambiar hasta 3 mil pesos en monedas de diferentes denominaciones; no es necesario que las separes.- Puedes cambiar monedas que no excedan de antigüedad del 31 de diciembre de 1992. Es decir después de la entrada de los nuevos pesos . Las monedas antiguas pueden ser cambiadas hasta un máximo de 10 mil pesos.- El servicio es completamente gratuitoEn caso de que seas cuentahabiente de ese banco no existe un limite para el cambio de monedas , no es necesario separarlas de ninguna forma especial, y no tiene ningún costo.El Banco de México señala que realizar este tipo de procedimientos con monedas viejas, o cuando se tienen muchas ayuda a las Casas de Moneda, para identificar que existe un exceso de producción, y se fabriquen menos, con lo que se ahorrarán recursos públicos.Puedes encontrar las sucursales bancarias que realizan este servicio en sitio web oficial de Banxico, o bien, también puedes consultarlo en su aplicación gratuita “canje de efectivo”, dónde te indicarán qué y donde llevar tus monedas . Igual puedes conocer cuales billetes y divisas están en circulación y cómo identificar falsos de originales.https://youtu.be/3UBAgvEZq-s