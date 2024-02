Así puedes obtener más dinero por tus monedas antiguas

Foto: Adobe Stock

No la vendas a casas de numismática o de empeño

Describe bien tus monedas

Buenas fotos

Vende por separado o en lotes

No acudas con revendedores

Acude a eventos numismáticos

Te decimos algunos consejos sobre cómo y a quién vender tus monedas antiguas para poder obtener más dinero por ellas al momento de venderlas y conseguir sacarles provecho.

Si tienes monedas antiguas o billetes que sepas que tienen un valor importante, es probable que, si no eres un coleccionista o quieres obtener algún dinero extra, te decidas por venderlas. Sin embargo, no siempre es fácil saber cómo, a qué precio y a quién venderlas sin perder dinero. Aquí te damos algunos tips sobre dónde sí y dónde no llevarlas para obtener más ganancias por ellas.

No la vendas a casas de numismática o de empeño

No lo vendas en este tipo de lugares. Pero ojo, si deberías de ir a algunos de estos sitios para orientarte en el valor real de tu pieza. Los expertos ahí te dirán las características de tu billete o moneda antigua y el precio real de esta. Solo que evita venderlos en estas empresas, ya que siempre te terminarán dando menos dinero de lo que valen, pues buscan ganar una utilidad al momento de venderla a su destinatario final. Mejor utiliza dicha valuación para obtener tu propio rango de dinero a ganar.

Describe bien tus monedas

Los detalles al momento de la descripción hacen la diferencia. En especial si buscas venderla en internet. Agregar un poco de relato histórico, o de las características por las que dicha pieza es única harán que más personas se interesen por ella y reconozcan su valor.

Buenas fotos

Si no le das una buena presentación con fotos de buena calidad en donde se puedan percibir todos los detalles tu moneda nunca brillará dentro de los sitios de internet. Toma fotos donde se vea clara la moneda y todos los detalles y desde múltiples ángulos.

Vende por separado o en lotes

Existen ediciones especiales que fueron puestas a la venta o expedidas en lotes. Mucho es el caso de centenarios o monedas conmemorativas del bicentenario o centenario. Decide y compara si te conviene mejor vender de una en una, o un paquete completo. A veces lo mejor es hacerlo por separado para obtener más de cada una de las monedas. Sobre todo si la tienes repetida podrías ofrecerla por separado y ayudar a un coleccionista a terminar su propio álbum.

No acudas con revendedores

Al igual que en el primer consejo que te dábamos en la lista, los revendedores lo único que harán será darte menos dinero por tus monedas antiguas. Al final recuerda que ellos están viendo por su ganancia, no la tuya. Evita embrollos.

Acude a eventos numismáticos

¿Dónde encontrar coleccionistas de monedas que aprecien el valor de tus piezas de colección? Qué mejor lugar que una propia exhibición y evento donde se reúnan este tipo de personas con aficiones de tu interés. Ellos podrán apreciar el verdadero valor de las piezas y pagar lo necesario para completar sus colecciones. Además así podrás empaparte de más información de este mundo.