Buró de Crédito: ¿Cómo obtener la contraseña del reporte especial de crédito?

Foto: Pixabay

¿Cómo obtener la contraseña del reporte especial de crédito?

Tener y mantener un buen historial crediticio en Buró de Crédito es una cosa importante cuando se tiene pensado obtener algún tipo depara emprender un proyecto, comprar una casa o un automóvil.Por esta razón, el revisar de manera periódica nuestronos ayudará a mantener al corriente nuestros créditos y sobre todo a tener nuestras finanzas personales en orden.Obtener el reporte especial de crédito en Buró de Crédito es un trámite muy fácil y rápido, ya que podemos hacerlo desde cualquier dispositivo.Sin embargo, muchas personas tienen dificultades para abrir el PDF que es enviado por correo ya que pide una contraseña de acceso, por ese motivo a continuación te explicaremos como obtener este código.Por principio hay que explicar que al momento de realizar la solicitud en Buró de Crédito para obtener nuestro reporte de crédito especial se nos solicitarán algunos datos personales importantes para realizar el trámite.Uno de estos datos, es nuestro correo electrónico, el cual debemos asegurarnos de escribir correctamente, ya que es ahí donde recibiremos dos mensajes, uno donde se encuentra el PDF y el segundo donde se encuentra la contraseña de acceso.Si a pesar de haber escrito correctamente tu correo electrónico, no recibes un segundo email con tu contraseña de acceso, no te preocupes, lo que debes hacer es comunicarte al 55 5449 4954 o envía un correo a servicio.clientes@burodecredito.com.https://www.youtube.com/watch?v=kDQEWXaDSD8Te recomendamos que antes de ponerte en contacto con Buró de crédito verifiques dentro de la bandeja de Spam o correo no deseado si no fue redireccionado el correo con la contraseña.Recuerda que a partir de que solicites tu reporte especial de crédito, este tiene una vigencia no mayor a 72 horas, por lo que pasado ese tiempo no podrás consultarlo, a menos que pagues 39.60 pesos para volver a tramitarlo.