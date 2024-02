CDMX: Estas son las colonias más baratas para rentar

Foto: Museo de Fuego, en la colonia Nuevo Fuego

Las colonias más baratas para rentar en la CDMX

San Lorenzo Acopilco, alcaldía Cuajimalpa

Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán

Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo

Fuego Nuevo, alcaldía Iztapalapa

San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la extensión territorial de la CDMX ) es de mil 494.3 km2 y esto representa 0.1% de la superficie del país, aún así, la gentrificación en la capital ha aumentado exponencialmente en los últimos años, por lo que lostambién ha subido notablemente.Afortunadamente, todavía existen algunos lugares en la CDMX donde el costo de los alquileres no ha subido mucho, y estas son algunas de lasparaEn la CDMX hay algunasdonde las rentas todavía no son para personas con sueldos grandes, de acuerdo con el sitio web Infobae, estas son algunas de ellas:Cuajimalpa está ubicada al noroeste del centro de la, en la colonia San Lorenzo Acopilco se pueden encontrar departamentos en renta con precios no sobrepasan los 5 mil pesos. Sin embargo, es importante mencionar que los precios pueden varían respecto al número de personas que quieran vivir juntos y el tipo de inmueble. Un ejemplo sería la renta de un departamento de 180 m² , de una sola habitación, un baño y un lugar de estacionamiento por 3 mil 500 pesos mensuales.Ubicada al sur de la capital, en la alcaldía Coyoacán, la colonia Pedregal de Santo Domingo es habitada en su mayoría por alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aquí se pueden encontrar cuartos compartidos en renta desde los mil 500 pesos hasta los 2 mil con servicios incluidos.Por otro lado, en el caso de un departamento propio, su costo va desde los 3 mil 200 hasta los 5 mil pesos de renta al mes.Puede que no lo parezca, pero en la alcaldía Miguel Hidalgo la colonia Tlaxpana tiene rentas que van desde los 3 mil 800 y 5 mil quinientos pesos. Es una zona muy accesible considerando su cercanía con Polanco y Lomas de Chapultepec. Algunos atractivos de sus alrededores son el templo del Divino Rostro, el mercado de Santa Julia, parque Salesiano, la misteriosa casa de Cañitas.En la zona oriente de laestá la alcaldía Iztapalapa y en la colonia Fuego Nuevo los precios están entre los 3 mil 500 y 4 mil 200 pesos por un departamento propio.Esta colonia está a una hora del zócalo de la Ciudad de México, está cerca el Parque Nacional Cerro de la Estrella, el Museo del Fuego Nuevo, Museo Cabeza de Juárez, el Antiguo Convento de San Juan Evangelista y entre otros.La colonia San Rafael destaca por sus parques, teatros, escuelas, museos, mercados, y calles de gran reconocimiento arquitectónico. Aquí la renta de departamento propio va desde los 3 mil pesos hasta los 5 mil. Actualmente este lugar es conocido como una de las colonias modernas, está ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc y la estación de Metro más cercana es San Cosme, de la Línea 2.