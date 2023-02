Si eres de los que compran bolsa de paletas de dulces en forma de corazón para regalarlas o deseas sorprender este año a tu pareja en San Valentín, quizá lo pienses dos veces para evitar que tu billetera termine en terapia intensiva.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló cuáles son los estados en donde el 14 de febrero sale más caro y cuánto se dispararon los precios de rosas, peluches y cenas románticas en México.

De acuerdo con la ANPEC, la docena de rosas más caras se venden en Yucatán hasta en 490 pesos, los globos decorativos, en San Luis Potosí y Coahuila hasta en 250 pesos; los chocolates, en Nuevo León y Sinaloa hasta en 150 pesos; los minipasteles, en Tabasco hasta en 100 pesos; los peluches de tamaño mediano, en Querétaro y Tabasco hasta en 500 pesos y las cenas en pareja en un restaurante de gama media, en Veracruz hasta en 1,900 pesos.

En este 2023, se estima que la celebración del Día del amor y la amistad, se encarecerá hasta en 40%, esto menciona Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Este 14 de febrero cae como anillo al dedo recordar que el amor no se compra porque no tiene precio, es invaluable, es gratuito y emotivo y lo que la gente hoy en día necesita, sin lugar a duda, es volver a expresar nuestras emociones, hacer valer nuestros sentimientos y no temer amar a otro ser querido