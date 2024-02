¿Cómo deducir impuesto de colegiaturas ante el SAT?

Foto: Cuartoscuro.

¿Cómo sé si mi colegiatura es deducible?

Nombre y CURP del alumno

Nivel educativo que se está cursando

RFC de quien paga

Que el total de la factura corresponda al pago de las colegiaturas

Que el pago haya sido realizado por transferencia, cheque, tarjeta de débito o crédito.

Que la escuela esté autorizada o que sea reconocida ante la Ley General de Educación, para que sea válida.

Foto: Freepik

¿Hasta cuánto dinero puedo deducir de colegiaturas?

Preescolar: $14,200.00

Primaria: $12,900.00

Secundaria $19, 900.00

Profesional técnico $17,100.00

Bachillerato $24,500

Foto: Freepik

¿Qué no se puede deducir?

Inscripción

Reinscripción

Servicios de comedor

Actividades extracurriculares

Licenciaturas

Postgrados

Especialidades

Maestrías o doctorados.

El pago de lasde tus hijos es, y si lo realizas de manera correcta puede otorgarte un saldo positivo en tuante el SAT .Desde el 2013 es posible deducir los gastos que realizas en el pago de las colegiaturas de tus hijos, o incluso tuya. Si tus hijos o tu asisten a escuelas privadas, puedes registrar este gasto en tu Declaración anual del impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas.Las colegiaturas aplican como deducciones personales, por lo que solo puedes realizar esta operación si se trata de un gasto que está destinado para ti, tus hijos (incluso si son adoptados), tu cónyuge, o bien tus padres.Ahora bien, si quieres realizar esta acción deberás solicitar tu factura en el momento en el que pagues ya sea por tarjeta, cheque o transferencia electrónica. Esta deducido es aplicable en colegiaturas desde preescolar hasta bachillerato.Para que la factura sea útil al momento de deducir impuestos debes asegurarte que el comprobante cuente con suy nivel educativo de la persona que cursa el grado escolar. Además el concepto no debe incluir otros gastos escolares o de transporte.Si quieres que sea valida tu factura asegúrate de que contenga los siguientes elementos:Según cada nivel educativo existe un límitede deducción de colegiaturas. En el caso que alguno de tus hijos haya cursado dos niveles distintos (de primaria pasó a secundaria), entonces te corresponderá pagar el monto que sea mayor entre estos dos.Aun así, algunos servicios educativos no se pueden deducir ante el SAT , estos son:https://youtu.be/vgeBQtxnrx8El caso del transporte es un factor particular, pues si es deducible de impuestos, siempre y cuando los beneficiarios sean tus hijos o tus nietos, y este sea de carácter obligatorio por la escuela. En caso de ser un pago extra opcional, no es elegible.