¿Cómo Se Transportan los Mexicanos? 1 de Cada 5 Utilizan Más de un Medio de Transporte: Estudio

De acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros del INEGI (abril 2026), cada mes se registra una media de 260 millones de abordajes en los sistemas de transporte público de las principales áreas metropolitanas del país, como el Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Pero ¿cómo es que nos movemos los mexicanos?

Según el primer estudio "Así se mueve México", elaborado por la consultora Kantar en colaboración con la plataforma DiDi, el camión sigue siendo el soberano de las vialidades con un 24% de preferencia a nivel nacional. Le siguen las aplicaciones de movilidad con un 17% y el Metro con un 15%.

Sin embargo, el modo de viajar cambia según el bolsillo: en los niveles socioeconómicos más altos (ABC+), el auto propio domina con un 38%, mientras que en los niveles C, D y E, el autobús es la pieza central.

Viajeros planificadores.

El estudio muestra que los mexicanos somos muy planificadores en sus trayectos. Las decisiones no se toman solamente por el costo del viaje sino también por la seguridad, la confiabilidad, el control, etcétera.

La búsqueda “Tráfico hoy” creció 29% en el último año y 69% en los últimos cuatro años. Y, a pesar de que CDMX y EdoMex son las entidades que lideran la conversación, también hay un alto interés en estados como Chiapas o Guanajuato.

Fuentes: https://www.inegi.org.mx/programas/transporteurbano/ Search Landscape Mobility Trends – Kantar Así se Mueve México – Kantar y DiDi

También consideramos nuevas alternativas de transporte, como la motocicleta, misma que está cambiando el ecosistema de movilidad en el país al optimizar costos y eficientar tiempos. Datos de DiDi revelan que en la Ciudad de México, los viajes en moto pueden ser hasta 20% más rápidos que en coche, evidenciando su potencial como una alternativa frente a la alta congestión

El auge de las aplicaciones: Seguridad y control

El hallazgo más disruptivo del estudio es el nivel de adopción digital: 92% de los mexicanos declara haber utilizado aplicaciones de movilidad en algún momento. Este porcentaje refleja cómo las plataformas han pasado de ser un servicio de nicho a una herramienta de uso extendido a nivel nacional.

Su adopción masiva se debe a factores que van más allá del simple traslado:

Seguridad prioritaria : El 41% elige apps por seguridad al salir de noche y un 35% lo hace según la zona.

: El 41% elige apps por seguridad al salir de noche y un 35% lo hace según la zona. Comodidad y rapidez : Son los drivers principales para el 36% y 32% de los usuarios, respectivamente.

: Son los drivers principales para el 36% y 32% de los usuarios, respectivamente. Sustituto estratégico : El 63% de los dueños de vehículos prefiere una app como principal alternativa para no manejar.

: El 63% de los dueños de vehículos prefiere una app como principal alternativa para no manejar. El aliado del Metro: El 30% de los viajes que registra DiDi inicia o termina en una estación de transporte masivo.

En el caso de las mujeres, representan el 62% de los viajes en aplicaciones, lo que demanda un servicio con perspectiva de género adecuado a sus necesidades de seguridad y confianza.

Finalmente, los datos revelan que el sábado es el día que más se utilizan estas plataformas, alcanzando un 45% de uso. Además, el 55% de los usuarios paga en efectivo, mientras que el 45% opta por la tarjeta.

El Futuro de la movilidad por App

Por último, en el desarrollo de la movilidad por app, en el caso de DiDi, esta compañía lanzó en China un asistente de IA que permite optimizar el viaje con un solo comando de voz priorizando la resolución de necesidades logísticas complejas.

Otra apuesta es la electromovilidad, la empresa aseguró que para 2030 espera incorporar 100 mil vehículos eléctricos a las calles de México.

Fuentes:

https://www.inegi.org.mx/programas/transporteurbano/

Search Landscape Mobility Trends – Kantar

Así se Mueve México – Kantar y DiDi