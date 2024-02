¿Cómo limpiar mi historial negativo del Buró de Crédito?

Foto: iStock

Las Fintech son una oportunidad para limpiar elnegativo de tu, y dejar de tener problemas al momento de solicitarTe decimos cómo hacerle.Las empresas de tecnología financiera, mejor conocidas como Fintech, ofrecen a sus clientes la posibilidad de "eliminar" el historial negativo de sus clientes. en especial para aquellos que no han podido pagar sus créditos bancarios y tienen semáforo rojo ante el acceso a prestamos. Por ello, estas empresas te solicitan tu acceso para ver tu comportamiento financiero y descubrir si tienes problemas con algunos bancos y ayudarte a resolverlos.Por ejemplo, algunos de estos Fintech no se basan en el historial que aparece en tu Buró de Crédito, sino que deciden si te otorgan un préstamo con base en los hábitos transaccionales de quien lo solicita. Conocer si paga a tiempo, qué tipo de pagos realizas, entre otros puntos, en un cierto periodo de tiempo. A muchos de ellos una mancha en tu historial puede no ser tan relevante, pues saben que existen muchas causas que pudieron originar esta conducta. Sino, que estudian cómo haces los pagos y si podrías o no financiar un crédito a largo o mediano plazo.Por ello, para solicitar que tengas acceso a créditos y prestamos aun teniendo un historial negativo, deberíais de acercarte a una fintech, que te ayude a analizar tus ingresos y gastos. De acuerdo a esto será la decisión de si el cliente puede pagar o no, e incluso hacer un tipo de "borrón y cuenta nueva" en el Buró de crédito. Lo anterior para dejarlo accesible a que otras financieras te permitan obtener créditos a pesar de tu estado en esta institución.Obviamente, toda esta información es bajo tu consentimiento y control. Las fintech no pueden tener acceso a tus cuentas, hacer cambios o revisar us transacciones sin tu autorización, y cuando tu lo requieras. De hecho, las fintech están obligadas a reportar al menos una vez al mes al cliente toda esta información.A partir de la limpieza de tu historial crediticio, tu reporte de Buró de crédito correrá a partir de ese momento; por lo que es muy importante que cuides y estés al pendiente de tus pagos para cuidar tu historial. Pues no existe muchas posibilidades de hacer este restablecimiento, y sino cada vez será mas complicado conseguirlo.