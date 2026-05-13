¿Cómo Puedo Retirar Todo Mi Dinero del Afore por Desempleo? Paso a Paso y Requisitos del Trámite

En México las personas desempleadas pueden hacer uso del dinero en su Afore pero sólo en casos específicos pueden retirar el total de los recursos ahorrados. Por lo que en N+ te explicamos todo sobre este proceso: requisitos, pasos y consecuencias de esta decisión.

Si aún no sabes en qué Afore estás, en una nota previa ya te explicamos cómo localizar a cuál perteneces a través de la web o celular.

Lo primero que debes saber es que sí, en efecto puedes disponer del dinero de tu afore de forma anticipada, pero ojo porque en el caso de matrimonio y desempleo el retiro es parcial y no total. Es decir que sólo puedes emplear una parte de los recursos en tu cuenta.

Lo que debes tener en cuenta es que al realizar un retiro por desempleo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) te descontará semanas cotizadas en proporción al monto que retiraste de tu Cuenta Individual. Aunque la buena noticia es que las semanas cotizadas se pueden recuperar realizando aportaciones parciales o totales a dicha subcuenta.

Una vez que tienes claro que NO puedes retirar el total del dinero de tu Afore por desempleo, te explicamos cómo puedes hacer un retiro parcial.

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Video: ¿Qué Son y Cómo Funcionan las Afores?

¿Cuáles son las Modalidades y Requisitos para hacer un retiro de mi Afore por Desempleo?

El IMSS aclara que para hacer un retiro parcial de tu Cuenta Individual de la Afore por Desempleo, existen dos modalidades:

Modalidad A: 30 días de su último salario base de cotización con un límite de 10 veces el salario mínimo mensual general que rija en la Ciudad de México.

30 días de su último salario base de cotización con un límite de 10 veces el salario mínimo mensual general que rija en la Ciudad de México. Modalidad B: Lo que resulte menor entre 90 días de Salario Base de Cotización del Trabajador en las últimas 250 semanas o el 11.5 por ciento de los recursos acumulados en la subcuenta de Retiro, Cesantía en edad avanzada o vejez.

Requisitos para hacer uso de cualquiera de las dos modalidades:

Tener 46 días naturales de estar desempleado

Tener al menos 3 años con tu cuenta de ahorro para el retiro abierta y dos años cotizando ante el IMSS

No haber ejecutado algún retiro parcial por desempleo en los 5 años anteriores.

Tener tu expediente de Identificación de Trabajador Actualizado (generado por tu AFORE)

Ahora bien, en el caso de optar por la modalidad A, debes contar con una Cuenta Individual con al menos tres años de haber sido abierta y un mínimo de 12 bimestres de cotización acreditados en dicha cuenta.

En caso de optar por la Modalidad B, debes tener una cuenta Individual con 5 años o más de haber sido aperturada.

Documentos para iniciar el trámite

Identificación oficial

Estado de cuenta bancario a tu nombre con número de CLABE

Clave Única de Servicios (CUS), generada en el portal AFORE.

¿Cómo hacer un retiro de tu afore por desempleo, paso a paso?

Ahora bien, para disponer de forma parcial de los recursos ahorrados en tu Afore te explicamos el proceso presencial y a través de la app AforeMóvil. Estos son los pasos:

De forma presencial

1. Genera una cita en el portal AforeWeb con tu usuario y contraseña. (En caso de no contar con una cuenta, puedes generarla con tu CURP, correo electrónico y número de celular).

En el portal AforeWeb busca la opción "Mis Trámites" y da clic en "Generación de Citas".

Elige la opción "Retiro por Desempleo IMSS", y el portal te solicitará un horario para contactarte.

Específica la sucursal, fecha y horario en el que deseas agendar tu cita para el trámite.

En caso de que la solicitud sea exitosa recibirás un correo con los datos registrados y tu clave única de servicio (CUS).

2. Acude con tus documentos a la sucursal seleccionada en tu cita y firma la solicitud de disposición de recursos que te proporcionará tu Afore, así como un formato en el que te informan sobre las consecuencias de hacer este retiro.

3. Tu afore gestionará ante el IMSS tu certificado de Derecho al Retiro Parcial por Desempleo, en un plazo no mayor a 10 días hábiles de haber recibido la solicitud.

4. Una vez certificado el derecho por parte del IMSS, podrás disponer de los recursos bajo cualquiera de las dos modalidades antes descritas.

A través de la app AforeMóvil

Ahora bien, en caso de que prefieras hacer la solicitud del retiro parcial de tu Afore a través de la app Afore Móvil puedes seguir los siguientes pasos:

Descarga la aplicación AforeMóvil en tu celular Entra a la app y elige el Menú Servicios Selecciona la opción "Retiro por Desempleo" La app te mostrará información sobre los requisitos para hacer tu retiro. Toma una fotografía de tu rostro para hacer una validación facial. La app te arrojará el tipo de retiro por desempleo al que tienes derecho: modalidad A o B. Revisa las implicaciones de hacer un retiro parcial por desempleo. Selecciona la forma de pago: orden de pago o cuenta CLABE. Captura los datos y documentos para la solicitud (identificación oficial vigente y estado de cuenta bancario) Firma la solicitud con tu contraseña, generada al activar AforeMóvil.

Pero, ojo, porque para hacer este trámite a través de la app AforeMóvil debes tener un Expediente Electrónico completo (datos, imágenes de tus documentos y huellas dactilares), su aún no lo tienes, debes acudir previamente a tu Afore, y solicitar la elaboración antes de realizar este proceso.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro indica que una vez validada tu solicitud de retiro por desempleo, podrás disponer de tus recursos a más tardar en 5 días hábiles.

¿Quiénes son las únicas personas que pueden retirar el 100 por ciento de su Afore?

Las únicas personas que pueden hacer el retiro total de los recursos de su afore son aquellos hombres y mujeres que cumplieron 60 o 65 años de edad. Existen dos opciones por las que el IMSS pensiona a los trabajadores: Régimen 73 y Régimen 97.

Video: Cómo Gestionar el Afore para Obtener Mejores Rendimientos

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