Cómo recuperar tu dinero si te equivocaste en una transferencia bancaria

¿Cómo recuperar tu dinero de una transferencia bancaria?

Transferencia al mismo banco

Transferencia a otro banco

Hacer transferencias electrónicas es un muy fácil y rápido, sin embargo, algunas veces podemos equivocarnos a la hora de mandar dinero de nuestra cuenta a otra. Por ejemplo, hacer un depósito a un destinatario equivocado o escribir el importe incorrecto, o hacer el envío dos veces sin haberse dado cuenta.A continuación te decimos los pasos para que, si te ves en alguna de estas situaciones, puedas intentar recuperar tu dinero por haberte equivocado en unaelectrónica.Para poder recuperar tu dinero si te equivocaste en una transferencia electrónica, es importante que sepas que el proceso dependerá principalmente si el depósito lo realizaste a una cuenta de tu mismo banco o a una cuenta de un banco que no sea el tuyo.Si este es tu caso, lo primero que debes hacer es llamar a tu institución financiera para que comiencen con el proceso establecido. Ellos se deberán encargar de buscar al titular de la cuenta para llevar a cabo el acuerdo de la devolución del dinero de la.Es importante mencionar que recuperar tu dinero no está asegurado, pues dependerá mucho de la voluntad del cuentahabiente que haya recibido el depósito. Además, el banco no puede obligar a nadie a devolver la cantidad que hayas enviado.Si este es tu caso, es necesario que te comuniques con la institución bancaria de origen de la. Una vez hecho esto, ellos serán los que le solicitarán al otro banco la devolución del dinero.Este proceso es más complicado debido a que se deberá buscar la información correspondiente del beneficiario y posteriormente contactarlo para continuar con la solicitud.