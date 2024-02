CONDUSEF: ¿Cómo cancelar una tarjeta de crédito?

Foto: Getty Images

Requisitos para cancelar una tarjeta de crédito

Tu tarjeta no debe tener saldo a favor o en contra, es decir, debe estar en cero. Si notas alguna operación que no reconoces, repórtala inmediatamente.

Avisa a la Institución Financiera sobre la cancelación de la tarjeta, puedes hacerlo a través de su portal de Internet, por teléfono o directamente en la sucursal bancaria.

Deberás entregar la tarjeta al banco, en caso de haberla perdido o ya no tenerla, deberás notificarlo.

La institución financiera deberá entregarte un número folio, comprobante o clave con el cual será confirmada tu cancelación.

Si no hay ningún adeudo u otro problema que te informe tu banco, la cancelación de la tarjeta de crédito se deberá reflejar un día después de haber hecho el trámite.

¿Cancelar la tarjeta afecta mi historial crediticio?

Si consideras que es momento detuy no sabes cuáles son los pasos a seguir para hacerlo, la CONDUSEF ) ha dado a conocer la mejor forma de lograr la cancelación de unaDe acuerdo con la CONDUSEF, los requisitos necesarios para lograr la cancelación sin problema, son los siguientes.Es importante que sepas, que el trámite de cancelación no tiene ningún costo, por lo que el banco no podrá cobrarte ninguna penalización o comisión por la cancelación de la tarjeta de crédito.Recuerda leer muy bien las condiciones de cancelación al momento de adquirir una tarjeta de crédito; si tu tarjeta es una tarjeta compartida, la otra persona deberá brindar su consentimiento para cancelarla también.Si realizaste los pagos de tu tarjeta a tiempo, esto quedará reflejado en tu historial crediticio del Buró de Crédito, por lo que si cancelas después de un largo periodo de contar con la tarjeta , gracias a tu historial podrás seguir siendo sujeto de crédito para otras instituciones financieras.Sin tu tarjeta de crédito cuenta con adeudos, uno, no podrás realizar la cancelación y dos, quedará registrado dentro del historial, como una conducta negativa. Se recomienda avisar a Buró de Crédito sobre el cierre de la cuenta en cualquiera de los casos.https://www.youtube.com/watch?v=OYClKwZ89Ok