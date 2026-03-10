Precio del Dólar Hoy MARTES 10 de Marzo de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy martes 10 de marzo de 2026 en México es de 17.61 pesos por billete verde en promedio.

Este lunes 10 de marzo, el peso mexicano tuvo una apreciación en el tipo de cambio con el dólar estadounidense, respecto al cierre del pasado viernes.

La divisa nacional tuvo una recuperación importante el 0.60%, luego de haber tocado el piso de las 18 unidades al final de la semana pasada, a causa del conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 9 de marzo de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del lunes 9 de marzo de 2026 fue de 17.6711 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 9 de marzo en los 17.69 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el martes 10 de marzo de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.7687 pesos por dólar para este martes 10 de marzo.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 10 de marzo, según Banxico, en 17.7962 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 10 de marzo de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.70 18.20 Banco Azteca 17.15 18.29 BBVA Bancomer 16.93 18.09 Banorte 16.40 18.00 Banamex 17.24 18.26 Scotiabank 16.40 18.10

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

