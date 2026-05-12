Precio del Dólar Hoy Martes 12 de Mayo de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy martes 12 de mayo de 2026 en México es de 17.25 pesos por billete verde en promedio.

Este lunes 11 de mayo, el peso mexicano tuvo un ligero retroceso en el tipo de cambio con el dólar estadounidense.

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La divisa nacional perdió un 0.18% duranten la jornada previa, una vez más a causa de la inestabilidad en el Medio Oriente.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 11 de mayo de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del lunes 11 de mayo de 2026 fue de 17.1995 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 11 de mayo en los 17.19 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el martes 12 de mayo de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.1908 pesos por dólar para este martes 12 de mayo

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 12 de mayo, según Banxico, en 17.2105 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 12 de mayo de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 16.00 17.59 BBVA Bancomer 16.44 17.58 Banorte 15.95 17.55 Banamex 16.66 17.62 Scotiabank 16.60 17.85

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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