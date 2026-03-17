Precio del Dólar Hoy MARTES 17 de Marzo de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy martes 17 de marzo de 2026 en México es de 17.74 pesos por billete verde en promedio.

Este lunes, el peso mexicano tuvo una ligera recuperación en el tipo de cambio con el dólar estadounidense.

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La divisa nacional solo tuvo movimiento en el mercado internacional, ya que por ser día feriado el sistema bancario no laboró.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 16 de marzo de 2026?

Por ser día feriado este 16 de marzo de 2026, Banxico no registró datos de transacciones, ya que no hubo actividad bancaria.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 16 de marzo en los 17.70 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el martes 17 de marzo de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.9218 pesos por dólar para este martes 17 de marzo.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 17 de marzo, según Banxico, en 17.8368 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 17 de marzo de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.90 18.40 Banco Azteca 17.15 18.54 BBVA Bancomer 16.95 18.48 Banorte 16.40 18.00 Banamex 17.39 18.38 Scotiabank 15.70 19.30

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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