Precio del Dólar Hoy VIERNES 2 de Enero de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy viernes 2 de enero de 2026 en México es de 17.97 pesos por billete verde en promedio, en un inicio marcado por el cierre de la banca por día feriado.

El peso mexicano tuvo este jueves una buena jornada en medio del día de asueto por la llegada del año nuevo.

La divisa nacional volvió a estar por debajo del piso de las 18 unidades en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

¿Cómo cerró el dólar ayer 1 de enero de 2026?

Al ser día de descanso obligatorio, Banxico no publicó el cierre del dólar, ya que no hubo actividades en el sistema bancario.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 1 de enero en los 17.99 pesos por divisa verde.

Banxico: Dólar FIX en el DOF hoy viernes 2 de enero de 2026

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.0012 pesos por dólar para este viernes 2 de enero.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 2 de enero, según Banxico, en 17.9528 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy viernes 2 de enero de 2026

Banco Compra Venta Afirme 17.20 18.60 Banco Azteca 17.00 18.64 BBVA Bancomer 16.96 18.51 Banorte 16.80 18.30 Banamex 17.40 18.40 Scotiabank 16.00 19.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia todo el tiempo, es por esto que su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

