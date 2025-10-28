Precio del Dólar Hoy MARTES 28 de Octubre de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy martes 28 de octubre de 2025 en México es de 18.39 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano se volvió a apreciar en el tipo de cambio con el dólar estadounidense.

La divisa nacional comenzó la semana laboral con una recuperación de 0.27% en la cotización con la moneda extranjera.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 27 de octubre de 2025?

El Banxico informó que el cierre del dólar del lunes 27 de octubre de 2025 fue de 18.3961 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 27 de octubre en los 18.39 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el martes 28 de octubre de 2025?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.3892 pesos por dólar para este martes 28 de octubre.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 28 de octubre, según Banxico, en 18.3948 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 28 de octubre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.70 19.10 Banco Azteca 16.90 18.89 BBVA Bancomer 17.54 18.68 Banorte 17.25 18.80 Banamex 17.78 18.87 Scotiabank 17.40 18.80

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

ICM