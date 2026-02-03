Precio del Dólar Hoy MARTES 3 de Febrero de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy martes 3 de febrero de 2026 en México es de 17.34 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano se recuperó en el tipo de cambio con el dólar estadounidense, respecto al cierre del pasado viernes.

La divisa nacional sigue por debajo del piso de las 18 unidades, a pesar de que el dólar se fortaleció de manera general en el mundo.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 2 de febrero de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del lunes 2 de febrero de 2026 fue de 17.4201 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 2 de febrero en los 17.39 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el martes 3 de febrero de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.3310 pesos por dólar para este martes 3 de febrero.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 3 de febrero, según Banxico, en 17.2532 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 3 de febrero de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.50 17.90 Banco Azteca 17.00 17.59 BBVA Bancomer 16.39 17.92 Banorte 16.25 17.80 Banamex 16.89 17.89 Scotiabank 16.70 18.20

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

