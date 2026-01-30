Precio del Dólar Hoy VIERNES 30 de Enero de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy viernes 30 de enero de 2026 en México es de 17.26 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano tuvo una jornada de retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense, luego de varios días de apreciación.

La divisa nacional, que durante la madrugada del jueves llegó a los 17.11 pesos, terminó la jornada con una pérdida del 0.24%.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 29 de enero de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del jueves 29 de enero 2026 fue de 17.2333 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 29 de enero en los 17.23 pesos por divisa verde.

Banxico: Dólar FIX en el DOF hoy viernes 30 de enero de 2026

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.2532 pesos por dólar para este viernes 30 de enero.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 30 de enero, según Banxico, en 17.2322 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy viernes 30 de enero de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.50 17.90 Banco Azteca 16.95 17.39 BBVA Bancomer 16.37 17.50 Banorte 16.00 17.60 Banamex 16.71 17.65 Scotiabank 16.70 18.20

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia todo el tiempo, es por esto que su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

