Precio del Dólar Hoy MARTES 31 de Marzo de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy martes 31 de marzo de 2026 en México es de 18.09 pesos por billete verde en promedio.

Este lunes 30 de marzo, el peso mexicano tuvo su cuarta depreciación al hilo en el tipo de cambio con el dólar estadounidense.

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La divisa nacional tuvo una recuperación del 0.12%, en medio de una crisis que no se resuelve en Medio Oriente y cómo puede impactar en la economía estadounidense.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 30 de marzo de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del lunes 30 de marzo de 2026 fue de 18.1253 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 30 de marzo en los 18.15 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el martes 31 de marzo de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.1033 pesos por dólar para este martes 31 de marzo.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 31 de marzo, según Banxico, en 18.0667 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 31 de marzo de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.00 18.60 Banco Azteca 16.65 18.74 BBVA Bancomer 17.28 18.41 Banorte 16.85 18.50 Banamex 17.55 18.55 Scotiabank 16.10 19.60

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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