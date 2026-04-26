Precio del Dólar Hoy DOMINGO 26 de Abril de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy domingo 26 de abril de 2026 en México es de 17.38 pesos por billete verde en promedio, lo que muestra la estabilidad de nuestra moneda.

A pesar de ser fin de semana, el mercado cambiario electrónico se sigue moviendo, por lo que la cotización del dólar estadounidense y el peso mexicano se mantiene.

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El peso mexicano cerró la semana laboral con un ligero avance en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense, y su venta se mantiene en el piso de las 17 unidades.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 25 de abril de 2026?

El precio del dólar se cotizó este 24 de abril en los 17.38 pesos por divisa verde, sin sobresaltos a pesar de que se mantiene la crisis por la guerra en Medio Oriente.

La divisa tampoco se disparó a pesar de lo ocurrido durante la cena que ofreció el presidente Donald Trump y corresponsales, en Washington, D.C.

¿Se publica el dólar FIX en el DOF el domingo 26 de abril de 2026?

El tipo de cambio FIX lo determina Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía, por lo que este domingo no se publica.

Sin embargo, el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares sí. De acuerdo a lo determinado por Banxico para este domingo 26 de abril, es de 17.3587 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy 26 de abril de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 16.00 18.09 BBVA Bancomer 16.33 17.87 Banorte 16.15 17.80 Banamex 16.86 17.84 Scotiabank 16.90 18.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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