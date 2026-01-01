Precio del Dólar Hoy JUEVES 1 de Enero de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy jueves 1 de enero de 2026 en México es de 18.02 pesos por billete verde en promedio.

Este miércoles, el peso tuvo un retroceso en el tipo de cambio con el dólar estadounidense, al cierre de las transacciones bancarias, a causa del periodo vacacional.

La divisa retrocedió un 0.15% respecto al billete verde, sin embargo, cerró en el piso de las 18 unidades y con buenas expectativas para este calendario que inicia.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 31 de diciembre de 2025?

El Banxico informó que el cierre del dólar del miércoles 31 de diciembre de 2025 fue de 18.0080 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 31 de diciembre en los 18.02 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el jueves 1 de enero de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico, no está disponible para este jueves por ser día feriado y sin operaciones bancarias.

Sin embargo, el tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 1 de enero de 2026, según Banxico, en 17.9528 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy 1 de enero de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.20 18.60 Banco Azteca 17.00 18.64 BBVA Bancomer 16.96 18.51 Banorte 16.80 18.30 Banamex 17.48 18.48 Scotiabank 16.00 19.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

