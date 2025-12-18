Precio del Dólar Hoy JUEVES 18 de Diciembre de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy jueves 18 de diciembre de 2025 en México es de 18.01 pesos por billete verde en promedio.

Este miércoles, el peso tuvo un retroceso en el tipo de cambio con el dólar estadounidense, al cierre de las transacciones bancarias.

La divisa retrocedió un 0.23% respecto al billete verde, en medio del reporte del INEGI sobre el crecimiento de la economía informal en el país.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 17 de diciembre de 2025?

El Banxico informó que el cierre del dólar del miércoles 17 de diciembre de 2025 fue de 18.0154 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 17 de diciembre en los 18.01 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el jueves 18 de diciembre de 2025?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.0200 pesos por dólar para este jueves 18 de diciembre.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 18 de diciembre de 2025, según Banxico, en 17.9525 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 18 de diciembre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.20 18.70 Banco Azteca 17.60 18.64 BBVA Bancomer 17.14 18.29 Banorte 16.80 18.35 Banamex 17.40 18.47 Scotiabank 17.00 18.50

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

