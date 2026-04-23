Precio del Dólar Hoy JUEVES 23 de Abril de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy jueves 23 de abril de 2026 en México es de 17.38 pesos por billete verde en promedio.

En la jornada de este miércoles, el peso retrocedió ligeramente en el tipo de cambio con el dólar estadounidense.

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La divisa mexicana se movió en contra en las transacciones bancarias, en medio de la incertidumbre por la crisis en Medio Oriente.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 22 de abril de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del miércoles 22 de abril de 2026 fue de 17.3451 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 22 de abril en los 17.38 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el jueves 23 de abril de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.3287 pesos por dólar para este jueves 23 de abril.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 23 de abril de 2026, según Banxico, en 17.3323 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 23 de abril de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 15.95 17.94 BBVA Bancomer 16.48 17.62 Banorte 16.10 17.70 Banamex 16.80 17.76 Scotiabank 16.80 17.80

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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