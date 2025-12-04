Precio del Dólar Hoy JUEVES 4 de Diciembre de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy jueves 4 de diciembre de 2025 en México es de 18.30 pesos por billete verde en promedio.

Este miércoles, el peso tuvo un avance mínimo en el tipo de cambio con el dólar estadounidense, al cierre de las transacciones bancarias.

La divisa ganó un 0.03% respecto al billete verde, en un día donde se anunció el aumento al salario mínimo, la iniciativa para reducir la jornada laboral y el Consejo de Promoción de la Inversión.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 3 de diciembre de 2025?

El Banxico informó que el cierre del dólar del miércoles 3 de diciembre de 2025 fue de 18.2838 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 3 de diciembre en los 18.29 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el jueves 4 de diciembre de 2025?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.2642 pesos por dólar para este jueves 4 de diciembre.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 4 de diciembre de 2025, según Banxico, en 18.2910 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 4 de diciembre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.40 18.90 Banco Azteca 17.55 18.74 BBVA Bancomer 17.43 18.57 Banorte 17.10 18.60 Banamex 17.68 18.77 Scotiabank 17.40 19.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

