Precio del Dólar Hoy JUEVES 8 de Enero de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy jueves 8 de enero de 2026 en México es de 18.00 pesos por billete verde en promedio.

Este miércoles, el peso rompió la seguidilla de caídas y tuvo una apreciación en el tipo de cambio con el dólar estadounidense, al cierre de las transacciones bancarias.

La divisa avanzó un 0.12% respecto al billete verde, lo que permite a la moneda nacional seguir por debajo del piso de las 18 unidades.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 7 de enero de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del miércoles 7 de enero de 2026 fue de 17.9666 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 7 de enero en los 17.98 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el jueves 8 de enero de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.9587 pesos por dólar para este jueves 8 de enero.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 8 de enero de 2026, según Banxico, en 17.9697 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 8 de enero de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.10 18.50 Banco Azteca 16.95 18.64 BBVA Bancomer 17.13 18.27 Banorte 16.80 18.30 Banamex 17.43 18.43 Scotiabank 16.00 19.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

