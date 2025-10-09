Tipo de Cambio Dólar HOY: ¿Cómo Está Su Precio Este 9 de Octubre de 2025 en DOF y Bancos de México?

El precio del dólar hoy jueves 9 de octubre de 2025 en México es de 18.33 pesos por billete verde en promedio.

Este miércoles, el peso mexicano se apreció un 0.34% en el tipo de cambio con el dólar estadounidense, al cierre de las transacciones bancarias.

La divisa nacional se mantiene en el mismo rango que ha manejado las últimas semanas y sigue sin sobresaltos en su cotización.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 8 de octubre de 2025?

El Banxico informó que el cierre del dólar del miércoles 8 de octubre de 2025 fue de 18.3242 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 8 de octubre en los 18.34 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el jueves 9 de octubre de 2025?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.3477 pesos por dólar para este jueves 9 de octubre.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 2 de octubre, según Banxico, en 18.3762 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 9 de octubre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.50 19.00 Banco Azteca 16.90 18.79 BBVA Bancomer 17.48 18.61 Banorte 17.55 18.70 Banamex 17.77 18.79 Scotiabank 16.30 19.20

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

