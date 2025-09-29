Precio del Dólar Hoy LUNES 29 de Septiembre de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?.

El precio del dólar hoy lunes 29 de septiembre de 2025 en México es de 18.34 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano cerró la semana laboral con una ligera recuperación en el tipo de cambio frente a la moneda estadounidense.

Noticia relacionada: ¿Qué Significan la Pirámide y el Ojo en Billete de 1 Dólar?

La divisa nacional tuvo algunos altibajos los últimos días, pero al cierre del viernes se mantuvo en los niveles de la última semana.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense el 28 de septiembre de 2025?

El cierre del dólar del domingo 28 de septiembre de 2025 fue de 18.33 pesos por divisa estadounidense, según datos del mercado global de intercambio de moneda internacional.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio puede variar. El viernes 26 de septiembre cerró en los 18.37 pesos por divisa verde.

¿Se publica el dólar FIX en el DOF el sábado 27 de septiembre de 2025?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.3825 pesos por dólar para este lunes 29 de septiembre.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 28 de septiembre, según Banxico, en 18.4457 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 28 de septiembre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.00 Banco Azteca 17.05 18.84 BBVA Bancomer 17.30 18.84 Banorte 17.20 18.70 Banamex 17.81 18.83 Scotiabank 16.30 19.20

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

Historias recomendadas:

ASJ