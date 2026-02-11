Precio del Dólar Hoy MIÉRCOLES 11 de Febrero de 2026: Así Está el Tipo de Cambio con el Peso

El precio del dólar hoy miércoles 11 de febrero de 2026 en México es de 17.16 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano tuvo una jornada contrastante, ya que se depreció ligeramente en el tipo de cambio frente el dólar estadounidense, al final de las transacciones bancarias.

La divisa mexicana cayó 0.10% y llegó a debilitarse durante el día hasta las 17.27 unidades por moneda estadounidense, lo que se corrigió al final del martes.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 10 de febrero de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del martes 10 de febrero de 2026 fue de 17.1804 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 10 de febrero en los 17.20 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el miércoles 11 de febrero de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.2315 pesos por dólar para este miércoles 11 de febrero.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 11 de febrero de 2026, según Banxico, en 17.1907 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 11 de febrero de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.80 Banco Azteca 16.00 17.84 BBVA Bancomer 16.34 17.48 Banorte 16.05 17.55 Banamex 16.69 17.65 Scotiabank 16.70 18.20

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

