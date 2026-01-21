Precio del Dólar Hoy MIÉRCOLES 21 de Enero de 2026: Así Está el Tipo de Cambio con el Peso

El precio del dólar hoy miércoles 21 de enero de 2026 en México es de 17.59 pesos por billete verde en promedio.

Este martes, terminó una racha de nueve días con ganancias del peso mexicano en el tipo de cambio frente el dólar estadounidense, al final de las transacciones bancarias.

Aunque la depreciación fue marginal, de 0.13%, para la divisa mexicana, se rompió un buen avance, aunque sigue firme por debajo del piso de las 18 unidades.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 20 de enero de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del martes 20 de enero de 2026 fue de 17.6056 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 20 de enero en los 17.61 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el miércoles 21 de enero de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.6008 pesos por dólar para este miércoles 21 de enero.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 21 de enero de 2026, según Banxico, en 17.5990 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 21 de enero de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.00 18.40 Banco Azteca 16.60 17.79 BBVA Bancomer 16.75 17.88 Banorte 16.40 17.95 Banamex 17.05 18.03 Scotiabank 16.70 18.20

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

