Precio del Dólar Hoy MIÉRCOLES 28 de Enero de 2026: Así Está el Tipo de Cambio con el Peso

El precio del dólar hoy miércoles 28 de enero de 2026 en México es de 17.18 pesos por billete verde en promedio, en un buen avance para la moneda nacional.

Este martes, el peso mexicano tuvo una jornada importante en el tipo de cambio frente el dólar estadounidense, al final de las transacciones bancarias.

La divisa mexicana se apreció 1.01% y se cotizó en 17.16 unidades por moneda estadounidense, lo que muestra su fortaleza.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 27 de enero de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del martes 27 de enero de 2026 fue de 17.2420 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 27 de enero en los 17.16 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el miércoles 28 de enero de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.2357 pesos por dólar para este miércoles 28 de enero.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 28 de enero de 2026, según Banxico, en 17.2830 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 28 de enero de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.60 18.00 Banco Azteca 17.00 17.39 BBVA Bancomer 16.28 17.42 Banorte 15.95 17.55 Banamex 16.65 17.59 Scotiabank 16.70 18.20

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

