Precio del Dólar Hoy MIÉRCOLES 31 de Diciembre de 2025: Así Está el Tipo de Cambio con el Peso

El precio del dólar hoy miércoles 31 de diciembre de 2025 en México es de 18.01 pesos por billete verde en promedio, en el último día del año.

Este martes, el peso mexicano se depreció en el tipo de cambio frente el dólar estadounidense, al final de las transacciones bancarias.

Sin embargo, la moneda mexicana se mantuvo por debajo del piso de los 18 pesos por divisa extranjera, con una buena perspectiva para el próximo año.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 30 de diciembre de 2025?

El Banxico informó que el cierre del dólar del martes 30 de diciembre de 2025 fue de 17.9959 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 30 de diciembre en los 17.99 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el miércoles 31 de diciembre de 2025?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.9528 pesos por dólar para este miércoles 31 de diciembre.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 31 de diciembre de 2025, según Banxico, en 17.9667 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 31 de diciembre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.20 18.60 Banco Azteca 16.85 18.59 BBVA Bancomer 17.13 18.27 Banorte 16.80 18.30 Banamex 17.42 18.42 Scotiabank 16.00 19.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

