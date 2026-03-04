Precio del Dólar Hoy MIÉRCOLES 4 de Marzo de 2026: Así Está el Tipo de Cambio con el Peso

El precio del dólar hoy miércoles 4 de marzo de 2026 en México es de 17.73 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano se derrumbó en el tipo de cambio frente el dólar estadounidense, al final de las transacciones bancarias.

Este martes, la divisa mexicana resintió los efectos de la guerra en el Medio Oriente y cayó 2.3%, respecto al cierre de este lunes.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 3 de marzo de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del martes 3 de marzo de 2026 fue de 17.6367 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 3 de marzo en los 17.67 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el miércoles 4 de marzo de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.7228 pesos por dólar para este miércoles 4 de marzo.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 4 de marzo de 2026, según Banxico, en 17.3485 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 4 de marzo de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.70 18.20 Banco Azteca 16.95 18.29 BBVA Bancomer 16.85 17.99 Banorte 16.50 18.05 Banamex 17.12 18.14 Scotiabank 15.20 18.70

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

