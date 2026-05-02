Precio del Dólar Hoy SÁBADO 2 de Mayo de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy sábado 2 de mayo de 2026 en México es de 17.46 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano cerró la semana laboral sin movimientos en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense, a causa del Día del Trabajo.

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La divisa nacional sigue firme en el piso de las 17 unidades a pesar de la incertidumbre en el Medio Oriente.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 1 de mayo de 2026?

Este viernes, el Banxico no informó sobre el cierre del dólar del viernes 1 de mayo de 2026 ya que no hubo operaciones bancarias por ser día festivo.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza todos los días en la banca digital, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 1 de mayo en los 17.46 pesos por divisa verde.

¿Se publica el dólar FIX en el DOF el sábado 2 de mayo de 2026?

El tipo de cambio FIX lo determina Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía, por lo que este sábado no se publica.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado 2 de mayo, es de 17.4948 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy 2 de mayo de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.50 18.00 Banco Azteca 16.20 18.19 BBVA Bancomer 16.54 17.67 Banorte 16.25 17.85 Banamex 16.92 17.94 Scotiabank 16.90 18.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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