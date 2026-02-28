Precio del Dólar Hoy SÁBADO 28 de Febrero de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy sábado 28 de febrero de 2026 en México es de 17.24 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano retrocedió apenas en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense durante la jornada de este viernes.

La divisa nacional concluye el mes de febrero con ganancias acumuladas del 1.35%, para mantenerse firme en el piso de las 17 unidades.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 27 de febrero de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del viernes 27 de febrero de 2026 fue de 17.2318 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 27 de febrero en los 17.24 pesos por divisa verde.

¿Se publica el dólar FIX en el DOF el sábado 28 de febrero de 2026?

El tipo de cambio FIX lo determina Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía, por lo que este sábado no se publica.

Una vez que se obtiene la cifra, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y un día después esta se tomará como referencia.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado 28 de febrero, es de 17.2563 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy 28 de febrero de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.80 Banco Azteca 16.80 17.84 BBVA Bancomer 16.16 17.69 Banorte 16.00 17.55 Banamex 16.68 17.64 Scotiabank 15.10 18.70

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

