Precio del Dólar Hoy VIERNES 27 de Marzo de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy viernes 27 de marzo de 2026 en México es de 17.91 pesos por billete verde en promedio.

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El peso mexicano tuvo una jornada de retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense, al final de las transacciones bancarias.

La divisa nacional perdió un 1% al cierre del día, luego de la decisión del Banco de México de recortar su tasa de referencia.

Video: Banxico Reduce su Tasa de Interés de Referencia Hoy 26 de Marzo de 2026

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 26 de marzo de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del jueves 26 de marzo de 2026 fue de 17.9549 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 26 de marzo en los 17.92 pesos por divisa verde.

Banxico: Dólar FIX en el DOF hoy viernes 27 de marzo de 2026

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.7957 pesos por dólar para este viernes 27 de marzo.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 27 de marzo, según Banxico, en 17.7548 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy viernes 27 de marzo de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.90 18.50 Banco Azteca 16.60 18.54 BBVA Bancomer 17.10 18.23 Banorte 16.65 18.15 Banamex 17.40 18.38 Scotiabank 15.70 19.30

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia todo el tiempo, es por esto que su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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