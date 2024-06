¿México Enfrenta Crisis Económica? Especialistas de la UNAM Hablan del ‘Nerviosismo Financiero’

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideraron que no existen signos de alarma en cuanto a la situación económica de nuestro país, ya que la depreciación del peso frente al dólar, registrada en los últimos días, es menor y no debe preocupar a la sociedad, ni debe haber nerviosismo financiero.

Moritz Alberto Cruz Blanco, académico del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), mencionó que es necesario mantener la calma, no hacer eco de noticias alarmistas y esperar con tranquilidad las variaciones en el tipo de cambio.

Noticia relacionada: Inflación en México, en 4.69%: Inegi Muestra Cuáles Productos Subieron Más de Precio

La preocupación es de quienes piensan que se verán afectados negativamente, es decir, quienes tienen activos financieros.

Inflación en México

‌El experto consideró que no debe haber nerviosismo financiero pues los niveles del tipo de cambio no tienen mayor impacto en el “ciudadano de a pie”, en sus compras o actividades financieras diarias, ya que aun cuando han sido en corto plazo, son pequeños. Dijo que el salto de 16 a 18 pesos por dólar no es “dramático” y descartó que haya un traspaso a los precios, es decir, no habría mayor inflación.

Por su parte, Roberto Valencia Arriaga, profesor de la Facultad de Economía (FE) y tutor de posgrado, refirió que la alarma ante un posible aumento de la inflación se encendería si la depreciación se mantuviera por más tiempo, pero “sin duda alguna el Banco de México no lo permitiría. En aras de alcanzar su mandato de mantener la inflación en su meta, seguramente tomaría acciones para evitar que eso pase”.

Video: Así Amanece el Dólar Hoy 19 de Junio de 2024

El universitario recordó que en diciembre de 1994, la depreciación del peso frente al dólar, en un periodo similar de dos semanas, llegó a alcanzar casi 60%, por lo que los mercados sí estaban intranquilos y hubo una salida de capitales marcada, que dejó un tipo de cambio débil.

‌En la crisis de 2008 la depreciación fue de 18.03%, la actual, de poco más de 8% no tiene nada que ver con lo ocurrido en esos dos periodos donde hubo pánico, sostuvo Valencia Arriaga.

El experto indicó que después de que la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, declaró que se podría intervenir si continuaba la volatilidad, los mercados se calmaron, se estabilizaron.

Subir las tasas de interés

‌Valencia Arriaga explicó que si el tipo de cambio tuviera una volatilidad mayor a 2% podría ofertar más dólares. Es decir, se haría uso de las reservas, inyectando divisas en el mercado y esto frenaría una posible depreciación.

Esa sería una de las medidas más eficientes en el corto plazo. Y si esto fuera un efecto persistente, una más drástica, precisó Valencia Arriaga, sería subir la tasa de interés para hacer más atractivas las inversiones en nuestro país y, por último, influir en las expectativas, o sea, con la información que brinde Banxico al mercado, dar confianza de que la autoridad monetaria está monitoreando lo que pasa con el tipo de cambio.

Video: Banxico Mantiene su Tasa de Interés de Referencia en 11%

Por su parte, Moritz Alberto Cruz indicó que la depreciación tiene ‌implicaciones positivas o negativas para grupos y sectores de la población. Por ejemplo, si está barato el dólar se quejan los exportadores y quienes reciben remesas, aunque eso generalmente implica menor inflación, lo cual beneficia a la sociedad.

Dijo que, además, en México se importan muchos productos y cuando el peso está apreciado cuesta menos comprar esos bienes.

Pago anticipado de deuda

‌El investigador del IIEc agregó que ante el nerviosismo financieron también se han tomado medidas precautorias como el pago anticipado de deuda que llevó a cabo hace poco la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con lo cual se demostró a los mercados que hay liquidez para pagar los compromisos en moneda extranjera y que no habría riesgos de ningún tipo.

No hay síntomas de una crisis; nada ha cambiado en la parte real ni en los indicadores macro de la economía, todo eso se mantiene como estaba antes de las elecciones del 2 de junio y siguen los pronósticos positivos de crecimiento y de estabilidad macroeconómica.

Finalmente, el especialista precisó que en lo que va del sexenio encontramos el promedio del tipo de cambio en 19.55 pesos, o sea, ahora estamos todavía por debajo; y si la moneda nacional se deprecia un poco más, no forzosamente tiene que resultar en un efecto nocivo para la economía.

Historias recomendadas:

Con información de N+

AAE