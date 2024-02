¿Cuál es la diferencia entre la CLABE interbancaria y el número de cuenta?

Foto: Adobe Stock

CLABE interbancaria

Número de Cuenta

Número de tarjeta

Tanto la, como el, son datos de tu tarjeta que son necesarios para recibir ya otros usuarios. Conoce lasentre ambas, para que la próxima vez que tengas que realizar unsepas cual de estas solicitar.Tanto el número de cuenta, como el número de tarjeta y la CLABE interbancaria son datos que te permiten identificarte ante cualquier banco para recibir y enviar transferencias de dinero. No obstante, existen diferencias entre estas tres. Unas son necesarias para transacciones entre bancos, y otras simplemente para depósitos por internet. Conoce para que sirve cada una, y puedas identificar estos datos la próxima vez que envíes dinero a otra persona.Los tres, tanto la CLABE, como el número de tarjeta y el de cuenta constan de una serie de números que no remplazan al otro. Es decir, uno no representa a el otro. De hecho, existen casos, en los que necesites de estos tres datos para poder hacer envíos de dinero y recibir depósitos de otros bancos.Tu CLABE está compuesta de 18 dígitos, los cuales están relacionados de la siguiente manera: los seis primeros corresponden a a información de tu banco, sirven para identificarlo ante otras instituciones bancarias; los 11 siguientes corresponden a tu número de cuenta, con el podrán identificar de quien se trata; y dígito final es la confirmación de las dos cifras anteriores.Como su nombre lo dice, sirve para realizar transferencias interbancarias, hacer el pago de servicios, y domiciliar tu tarjeta para el pago de algunos otros servicios como el celular, el internet y la televisión por cable. Se trata de un número de referencia que nos brinda el banco.. Por ejemplo si quieres hacer una transferencia de BBVA a Banamex, o de HSBC a Santander.Algunos bancos también lo manejan por el nombre de “cuenta bancaria” o de “número de cuenta primario”. Está compuesto de 10 dígitos. Para tener acceso a ella podrás consultarlo en tu contrato de la tarjeta, o en cualquiera de los estados de cuenta mensuales. También podrás accesar a este dato mediante las apps de banca electrónica en la sección “detalles de cuenta”.Este puede ser utilizado para transferencias del mismo banco , o para pagar tus tarjetas bancarias.https://twitter.com/banxicoeduca/status/1387904721655013382?s=21Se trata de 16 dígitos que permiten identificar tanto a tarjetas de débito como de crédito. Estas usualmente aparecen grabadas al frente de la tarjeta.El primer número es un código para conocer a cuál red de pagos corresponde. Por ejemplo, el 4 es para Visa; si comienza en 5 es Mastercard; si empieza con 3 es American Express; si inicia con 6 pertenece a algún comercio.Este número es utilizado para transferencias del mismo banco, pagos en internet de cualquier cosa, para hacer transacciones online y pago de servicios. Es el más sencillo de utilizar, y el más requerido por cualquier comercio, en especial en línea.https://youtu.be/o1dzuXzY60A