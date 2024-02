¿Cuáles son los detalles que buscan los coleccionistas de billetes y monedas?

Foto iStock

Estos son los detalles y características en las que se fijan losde billetes al adquirir piezas.Si tienes billetes o monedas antiguos y quieres ponerlos a la venta presta mucha atención, pues te diremos sobre el tipo de detalles y características en las que los coleccionistas se fija antes de comprar una pieza. También te decimos qué factores hacen que los billetes o las monedas adquieran mayor valor en el mercado de la numismática. Para ello, el director de la Sociedad Numismática de México dio algunos puntos a considerar.Primero que nada, es importante saber qué tipos de coleccionistas existen para saber qué tipo de piezas son las que les interesa. Actualmente el interés por coleccionar divisas ha incrementado de forma drástica en el país. Esto en gran parte a que internet ha fomentado espacios de compra venta de piezas y es más fácil el intercambio y la creación de grupos de personas interesadas en esta actividad.El tipo de coleccionista se divide en dos. Están los completistas, que son aquellos que buscan coleccionar cada moneda o billete de acuerdo a su denominación, año, o familia conmemorativa. También existen los coleccionistas por temática, que buscan piezas exclusivas de un estado, época, año, país o serie.El primer factor en el que los coleccionistas ponen su mirada es en el estado de conservación en el que se encuentran las piezas. Entre más cuidadas, mayor será su precio y valoración en el mercado.El segundo factor a tomar en cuenta es la escasez y rareza de las piezas. En caso de que exista un error de impresionó o de acuñación en el caso de las monedas , estas debido a lo insólito de dichos detalles suben su valor de manera exponencial. Pero esto solo se trata si son errores sumamente escasos y no tan comunes, por ejemplo, un billete nuevo que sigue en circulación no resulta raro de tener, por lo que su precio no aumenta realmente.También es importante tomar en cuenta que algunos coleccionistas inflan sus precios y los venden por más que lo que realmente valen. Así que siempre consulta a un experto antes de adquirir alguna pieza.