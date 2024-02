¿Dónde puedo cambiar dólares maltratados, rotos o con manchas?

Foto: Unsplash.

No son pocas las personas que prefieren hacer su ahorro eno bien por cuestiones de trabajo tienen que llevar consigo algunos billetes de la divisa estadounidense. Sin embargo, debido al desgaste o a un accidente, el estado de dichos dólares puede no ser el óptimo y es necesario cambiar algunos billetes.Por desgracia, y a diferencia de los pesos mexicanos, los bancos o instituciones monetarias, incluso las casa de cambio, no están obligadas a cambiar un billete si alguien lo pide como parte de un servicio. No importa si éste está manchado, roto o maltratado.Para que un billete pueda seguir siendo válido y utilizado para transacciones o compras el billete debe conservarse en al menos un 80 por ciento. Además de que debe de conservar sus medidas de seguridad, ya sea grabados, número de serie.Lo anterior si acaso la institución a la que acudas es flexible en cuanto al cambio de monedas y billetes que no sean nacionales. Algunos, más estrictos, inclusive, pueden negarse a cambiar un billete si éste está manchado.https://www.youtube.com/watch?v=ZWJjLcXviMgBien vale preguntar al respecto y ver si dicha institución se muestra dispuesta a cambiar los dólares y preguntar si acaso no tienen un cargo por comisión al realizar un cambio de esta naturaleza.